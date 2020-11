Dabei wurde die 17-jährige Beifahrerin eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere aus dem Auto befreit werden. Trotz aller Bemühungen des Notarztes starb sie noch an der Unfallstelle an der L 369. Der Lenker und der 16-jährige Mitfahrer konnten laut Polizei das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in das LKH Graz gebracht. Die Fahrzeuginsassen, alle aus dem Bezirk Graz-Umgebung, waren sämtlich angegurtet, ein Alkotest mit dem Fahrzeuglenker verlief negativ.