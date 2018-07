34-Jähriger wegen Naziparolen in Lokal festgenommen .

Ein 34 Jahre alter Mann ist am Samstagabend in einem Lokal im Grazer Stadtteil Gries wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz festgenommen worden. Der Mann hatte Naziparolen gebrüllt und den Hitlergruß gezeigt. Diesen wiederholte er auch vor den Polizisten. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.