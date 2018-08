47-jähriger Motorradfahrer bei Unfall getötet .

Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagabend in der Weststeiermark gestürzt, gegen einen Pkw geprallt und dabei getötet worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit. Der Lenker (62) des am Unfall beteiligten Pkw wurde mit leichten Verletzungen ins LKH Deutschlandsberg gebracht.