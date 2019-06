60. Narzissenfest: Tom & Jerry und Frau Holle siegten .

Rund 20.000 Menschen haben das 60. Narzissenfest am Sonntag in der Region Ausseerland-Salzkammergut besucht. Bei Bilderbuchwetter präsentierten sich die 26 Figuren aus einigen Millionen Narzissenblüten beim vormittäglichen Stadtkorso in Bad Aussee und am Nachmittag am Bootskorso am Grundlsee.