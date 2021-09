Acht Verletzte bei Unfall mit Rettungsauto .

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Rettungsauto sind am Samstagnachmittag in Mitterdorf im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) acht Menschen verletzt worden. Der 28-jährige Lenker habe das mit Blaulicht und Folgetonhorn fahrende Einsatzfahrzeug offenbar nicht wahrgenommen, als er gegen 15.10 Uhr von der L118 in die Schulstraße abbog, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem von hinten kommenden Rettungsauto.