Anrainerin bemerkte Brand: Stall und Tiere gerettet .

Knapp 150 Feuerwehrleute haben in der Nacht auf Samstag einen größeren Wirtschaftsgebäudebrand in der Gaal im obersteirischen Bezirk Murtal verhindert. Eine 23-jährige Anrainerin bemerkte gegen 22.40 Uhr beim Nachhausefahren einen Feuerschein und alarmierte die Landwirte und die Feuerwehr. Diese löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand, so die Polizei am Samstag.