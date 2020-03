Bereits am Montag mussten 34 Kollegen und 23 Patienten, zu denen die infizierte Mitarbeiterin Kontakt hatte, in Quarantäne. Die Frau hatte zuletzt in der internen Abteilung Dienst. Nunmehr werden im LKH Hartberg nur noch jene Patienten behandelt, die dort in Quarantäne sind, berichtete die "Kleine Zeitung".