Bergsteigerin tödlich verunglückt .

Eine Bergsteigerin ist am Sonntagvormittag beim Klettern am Loser bei Altaussee in der Steiermark tödlich verunglückt. Sie stürzte nach Angaben der Polizei Steiermark rund 200 Meter in die Tiefe und starb noch an Ort und Stelle.