Dach von Einkaufszentrum brannte .

Ein Brand ist Freitagfrüh auf dem Dach eines Einkaufszentrum in Deutschlandsberg ausgebrochen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Deutschlandsberg am Samstag in einer Aussendung mitteilte, war der Brand in der Zwischendecke ausgebrochen, wurde aber rasch unter Kontrolle gebracht.