Ehepaar mit Benzin übergossen .

Ein 54-jähriger Mann soll Sonntagabend seine ehemaligen Arbeitgeber in Obdach im steirischen Bezirk Murtal attackiert, teilweise mit Benzin übergossen und den Treibstoff angezündet haben. Eine 55-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das LKH Graz geflogen. Ihr 62-jähriger Mann erlitt Verletzungen an der Hand. Der Verdächtige ist teilgeständig.