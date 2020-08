Einbruch in Schmuckgeschäft nach sieben Jahren geklärt .

Ein Einbruch in einem Schmuckgeschäft im obersteirischen Knittelfeld ist nach sieben Jahren geklärt worden. DNA-Spuren führten zu einem Diebesduo, das in anderen EU-Ländern wegen Einbrüchen aufgefallen war. Ein Mann (46) sitzt in England in Haft, der andere (34) ist auf der Flucht. Der Ältere wird nach Verbüßung seiner Strafe nach Österreich ausgeliefert, teilte die Polizei am Sonntag mit.