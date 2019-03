Fünf Verletzte nach Autobus-Unfal .

Bei einem Autobus-Unfall auf der Südautobahn (A2) in der Steiermark sind am Samstag laut ersten Informationen fünf Personen leicht verletzt worden. Wie das Rote Kreuz mitteilte, war ein polnischer Reisebus auf Höhe Raaba, einem Nachbarort von Graz, mit einer Leitschiene kollidiert. Die Verletzten wurden in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.