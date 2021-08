Giftspinne in Supermarkt biss Mitarbeiterin .

Eine Supermarkt-Angestellte in Raaba nahe Graz ist am Montag beim Schlichten von Bananen vermutlich von einer Giftspinne gebissen worden. Während die Hand der Frau anschwoll und sie ins Spital musste, rückte Reptilienexperte Werner Stangl aus. Er bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" am Dienstag. Das Tier wurde zwar nicht gefunden, aber der Obstbereich des Supermarkts "begast", womit keine Gefahr mehr bestehe. Der Frau gehe es mittlerweile besser.