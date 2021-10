Jugendliche wollten "Drogenbarone" werden .

Ermittlern der steirischen Kriminaldienstgruppe Leibnitz ist ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen: Polizisten forschten eine Gruppe von rund 30 Personen aus, die Suchtmittel im Wert von fast einer Million Euro angebaut, angekauft und weiterverkauft haben. Bei 13 Hausdurchsuchungen wurden verbotene Waffen und Drogen sichergestellt. Die jugendlichen Täter hatten davon geträumt, als "Drogenbarone" in die Zeitung zu kommen, so die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.