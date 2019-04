Lopatka-Prozess in Graz auf 7. Mai vertagt .

Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstagabend der Prozess gegen den steirischen Arzt Eduard Lopatka vertagt worden. Fortgesetzt wird am 7. Mai, dann soll die gerichtliche Sachverständige Adelheid Kastner zu Wort kommen, außerdem sind weitere Zeugen geladen. Ein Urteil wurde für 16. Mai in Aussicht gestellt.