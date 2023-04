Nach Brand mit zwei Toten wurde Abschiedsnachricht gefunden

Werbung

In der Nacht auf Mittwoch war eines von mehreren Nebengebäuden des abgelegenen Anwesens in Flammen aufgegangen. Die Crew eines Rettungshubschraubers hatte das Feuer zufällig bei einem Überflug entdeckt. Als die Feuerwehr eintraf, war das Gebäude nicht mehr zu retten. Es war komplett niedergebrannt. Im Schutt wurden dann die zwei Leichen entdeckt. Da die im Wohnhaus gemeldete 74-Jährige und ihr Sohn nirgends zu finden waren, ging man rasch davon aus, dass es sich um die menschlichen Überreste der beiden handeln dürfte.

Die Ermittler entdeckten schließlich die Abschiedsnachricht im Wohnhaus der beiden. "Demnach ist aufgrund der Spurenlage nunmehr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Brand vom 44-Jährigen selbst gelegt worden war", so die Polizei. Bei einer Obduktion konnte die genaue Todesursache der beiden noch nicht restlos geklärt werden. Ob sie an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sind, sollen weitere Untersuchungen zeigen. DNA-Abgleiche seien ebenfalls noch ausständig, um die letztgültige Klärung der Identität festzustellen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen sei aber davon auszugehen, dass es sich bei den Leichen um den 44-Jährigen und seine Mutter handelt.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)