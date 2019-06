Der Mann erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde von seinen Kollegen erstversorgt. Aufgrund des Verletzungsmusters musste ihn das Rote Kreuz in künstlichen Tiefschlaf versetzen. Anschließend wurde er mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.

Der Mann war laut der Rettungsorganisation gegen 16.40 Uhr im unwegsamen Gelände gestürzt. Die Bergrettung Bruck an der Mur und Kapfenberg rückten aus und brachten ihn an eine Stelle, wo der Hubschrauber landen konnte. Der Christophorus 12 flog den 55-Jährigen in das LKH Graz.