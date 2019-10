Raser mit fast 200 in 80 km/h-Zone gestoppt .

Die Polizei hat am Sonntag in der Steiermark zwei Raser mit weit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Verkehr gezogen. Gegen 15.30 Uhr wurde ein 21-jähriger Pkw-Lenker aus Leoben in Fahrtrichtung Klagenfurt auf der S36 Murtal Schnellstraße im Bereich Kobenz angehalten, als er mit 195 km/h in einer 80 km/h-Zone unterwegs war, gab die Polizei am Sonntagabend bekannt.