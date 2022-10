Steiermark Umstürzender Baukran zerstörte zwei Gebäude in Gröbming

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Spektakuläre Szenen in der Nacht Foto: APA/BFV LIEZEN

E in umstürzender Baukran hat in der Nacht auf Mittwoch schwere Schäden an zwei Gebäuden in Gröbming (Bezirk Liezen) verursacht. Laut der Bezirksfeuerwehr Liezen war die Betonplatte unter dem Turmbaukran gebrochen. Der Mast des Krans habe die Dachkonstruktion eines Beherbergungsbetriebs durchschlagen und diesen "in umfassendem Ausmaß" beschädigt. Der Kranausleger sei auf ein benachbartes Carport gestürzt und habe dieses komplett zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden.