Ein mit zumindest vier Autos beladener Transporter dürfte ein Stauende im Tunnel übersehen haben und stieß gegen einen Pkw, der gegen den davorstehenden Lkw gedrückt wurde. Für beide Insassen des Autos kam jede Hilfe zu spät, hieß es bei den Einsatzkräften.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 11.00 Uhr rund drei Kilometer vom Nordportal entfernt in Fahrtrichtung Norden: Ein Lkw hatte in dem derzeit mit Gegenverkehr geführten Gleinalmtunnel wegen eines Rückstaus anhalten müssen. Hinter ihm fuhr der Pkw mit den zwei Insassen und österreichischem Kennzeichen. Dahinter rollte der Autotransporter an. Der Lenker dieses zweiten Lasters dürfte das Stauende nicht rechtzeitig bemerkt haben und fuhr auf den Pkw auf.

Der Wagen wurde in der Folge gegen das Heck des vorderen Lkw geschoben. Beide Autoinsassen wurden dabei getötet. Wie der ÖAMTC mitteilte, war der Rettungshubschrauber Christophorus 12 alarmiert worden und landete vor dem Südportal. Der Notarzt wurde noch mit einem Rettungswagen zur Unfallstelle gebracht. Doch für die beiden Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät. Die beiden Lkw-Lenker dürften unverletzt geblieben sein, erlitten aber einen Schock.

Der Verkehr wurde laut Asfinag für die Dauer der Aufräumarbeiten über die Semmering Schnellstraße (S6) und die Brucker Schnellstraße (S35) umgeleitet. Noch vor 15.00 Uhr war der Abtransport des Autowracks abgeschlossen und der Tunnel geräumt, doch die Ermittler waren vorerst noch mit Erhebungen beschäftigt. Die Identität der verunglückten Autoinsassen war am Nachmittag noch nicht bekannt.