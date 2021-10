SPÖ fordert Regierung auf, Teuerungsbremse umzusetzen

SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner fordert die Regierung und Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) auf, angesichts explodierender Energiepreise die von der SPÖ vorgeschlagene "Teuerungsbremse" umzusetzen. Rendi-Wagner bezog sich dabei in einer Aussendung am Donnerstagabend auf die EU-Kommission, die im Rahmen des EU-Gipfels in Brüssel eine "Toolbox" empfohlen habe, die unter anderem Steuererleichterungen, Subventionen und Zahlungen für einkommensschwache Haushalte beinhalte.

APA / BVZ.at Erstellt am 22. Oktober 2021 | 08:27