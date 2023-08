Schießen Steiner jubelt dank Baku-Bronze über dritte WM-Medaille

Steiner holt ihr drittes WM-Bronze Foto: APA

S ylvia Steiner hat bei den Schieß-Weltmeisterschaften in Baku das dritte WM-Edelmetall ihrer Karriere erobert. Die Salzburgerin holte am Mittwoch mit der nicht-olympischen 25-m-Standardpistole Bronze hinter Sixuan Feng (CHN) und Anna Korakaki (GRE). Im Vorjahr hatte Steiner bei der WM in Kairo den Titel im Luftpistole-Mixed-Team sowie Silber mit der 50-m-Pistole erreicht.

"Ich freue mich sehr über diese Medaille. Natürlich wäre sie mir in einer olympischen Disziplin lieber gewesen, aber WM-Edelmetall ist immer schön", sagte die 41-Jährige. Mit der olympischen Luftpistole hatte sie in der Vorwoche das Finale als Neunte nur hauchdünn verpasst.