Steirischer Polizist wegen schweren Betrugs festgenommen

E in steirischer Polizist ist am Freitag wegen des Verdachts des schweren Betrugs festgenommen worden. Der 59-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg soll "mehrfach Betrugshandlungen sowie Eigentumsdelikte begangen haben", hieß es am Samstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Er soll unter anderem mehrmals zusammen mit einem Komplizen die Tageseinnahmen einer Tankstelle gestohlen haben. Auch disziplinäre Verfehlungen werden ihm angelastet.