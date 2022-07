Stenson nicht mehr Kapitän von Europas Ryder-Cup-Team

Werbung

"Angesichts der Entscheidungen, die Henrik in Bezug auf seine persönlichen Umstände getroffen hat, ist klar geworden, dass er bestimmte vertragliche Verpflichtungen gegenüber Ryder Cup Europe nicht erfüllen kann", sagte Ryder Cup Europe in einer Erklärung. Wer der neue Kapitän des Team Europe wird, ist noch offen. Der nächste Ryder Cup findet 2023 in Rom statt.

Stenson bestätigte schließlich auf Twitter, dass er beim dritten LIV-Turnier in dieser Saison von 29. bis 31. Juli im Trump National Golf Club Bedminster in New Jersey antreten wird. "Mein Interesse an diesem Format ist gut dokumentiert über die vergangenen Jahre", sagte der Schwede. Die Entscheidung der Ryder-Cup-Organisation akzeptiere er.