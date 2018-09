Löger sieht "Vereinfachung" als großes Ziel .

"Vereinfachung" ist die große Ziellinie für die ab 2022 geplante Steuerreform, erklärte Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) am Montag. Alles in allem geht es laut Finanzministerium um ein Volumen von rund 5 Milliarden Euro, was in etwa dem Aufkommen der letzten großen Steuerreform entspricht.