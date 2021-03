Investor Wolf stellt MAN-Belegschaft Übernahmeplan vor .

Investor Siegfried Wolf wird heute, Freitag, am Nachmittag der Belegschaft des MAN-Werks Steyr, seinen Übernahmeplan präsentieren. Die Konzernzentrale des Lkw-Herstellers in München will an den Ex-Magna Chef verkaufen, sonst soll der Standort 2023 geschlossen werden. An der Betriebsversammlung nimmt auch Vorstandsvorsitzender Andreas Tostmann teil. Wolf will MAN unter Marke Steyr fortführen, allerdings von der aktuell 1.845 großen Stammbelegschaft nur rund 1.250 übernehmen.