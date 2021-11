Postamt Christkindl stempelt wieder in luftigem Quartier

Das Weihnachtspostamt Christkindl in Steyr öffnet auch im Lockdown. Allerdings wird - wie bereits im Vorjahr - an der frischen Luft gestempelt: Die saisonale Postfiliale hat Pandemie bedingt wieder in einer Hütte vor dem Christkindl-Wirt Quartier bezogen. Ab heute, Freitag, bis Jahresende kann man die Festtagspost mit Sonderstempeln versehen lassen. Kinder, die ihre Briefe ans Christkind dort deponieren, bekommen fix eine Antwort.