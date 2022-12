Demokraten Stichwahl in US-Bundesstaat Georgia geht an Demokrat Warnock

Raphael Warnock bleibt Senator für Georgia: Stichwahl gewonnen Foto: APA/Reuters/dpa

I m US-Bundesstaat Georgia hat der demokratische Senator Raphael Warnock die Stichwahl gegen seinen republikanischen Herausforderer Herschel Walker gewonnen. Das meldeten die US-Fernsehsender CNN und NBC am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Stimmauszählungen und Prognosen. Die Demokraten von Präsident Joe Biden bauen damit ihre hauchdünne Mehrheit im US-Senat aus. Knapp einen Monat nach den Kongresswahlen in den USA wurde in Georgia der letzte Sitz im Senat vergeben.