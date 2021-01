Verschwundene Kunstschätze gesucht .

Verschwundene Kunstschätze im Stift Kremsmünster in Oberösterreich beschäftigen derzeit Staatsanwaltschaft und Polizei. Der Verdacht konzentriert sich auf einen Kloster-Angehörigen. Die Staatsanwaltschaft will sich aber noch nicht wirklich auf einen konkreten Täter festlegen. Vieles an diesem Fall scheint noch offen zu sein.