Stockerau Überladener Fleischtransporter ohne Kühlung angehalten

D ie Polizei hat am Dienstag in Stockerau (Bezirk Korneuburg) einen überladenen Kastenwagen angehalten, in dem rund zwei Tonnen Fleisch ohne Isolierung und Kühlung transportiert wurden.