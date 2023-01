Wiener Straflandesgericht Strache in Prikraf-Prozess freigesprochen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Strache (li.) und Grubmüller warten noch immer auf ein Urteil Foto: APA/EVA MANHART

D er ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und der Privatklinik-Betreiber Walter Grubmüller sind am Dienstag am Wiener Straflandesgericht in der Neuauflage des Prikraf-Prozesses freigesprochen worden. In dem Verfahren, das nach einem Spruch des Oberlandesgerichts Wien wiederholt werden musste, ging es um einen vermuteten Gesetzeskauf im Zusammenhang mit der Privatklinik Währing. Im Gegensatz zum ersten Prozess sah das Gericht keinen Beweis für Korruption.