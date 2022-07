Justiz Strache und Stieglitz im Zweifel freigesprochen

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Heinz-Christian Strache erwartet weiteres Urteil nach Ibiza. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D er ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist am Freitag am Wiener Landesgericht vom Vorwurf der Bestechlichkeit freigesprochen worden, ebenso der mitangeklagte Unternehmer Siegfried Stieglitz. Strache war vorgeworfen worden, für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein Stieglitz einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft zu haben. Für das Gericht reichte die Beweislage nicht aus, weswegen ein Freispruch im Zweifel erfolgte. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.