Grazer Bürgermeisterin gegen Impfpflicht

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hält es für "falsch, eine Impfpflicht oder eine Zwangsimpfung zu verordnen". "Wir möchten die Leute von der Impfung überzeugen, aber Zwingen und Strafen halte ich für falsch", so Kahr in der ORF-"Pressestunde". Schuld an der geringen Impfquote sei auch die "grottenschlechte" Kommunikation der Bundesregierung. "Da hat man den letzten Impfbefürworter verprellt." Probleme sieht sie auch bei der Umsetzung.