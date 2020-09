"Staatsverweigerer"-Prozess in Graz fortgesetzt .

Im Grazer Straflandesgericht ist am Mittwoch der Prozess gegen mutmaßliche Staatsverweigerer weitergegangen. Die Chefin des "Staatenbund Österreich" gab sich bei ihrer Befragung in keiner Weise beharrlich. Ihr wurde im Tatzeitraum Zurechnungsfähigkeit attestiert. In der Prozess-Neuauflage geht es um die Teilnahme an einer staatsfeindlichen Verbindung und teils versuchte Bestimmung zum Hochverrat.