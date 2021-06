Rechnungshof sieht Probleme bei Cybercrime-Bekämpfung .

Die Bekämpfung der Cyberkriminalität hat sich in den vergangenen Jahren weltweit immer mehr als Herausforderung Nummer eins für die Strafverfolgungsbehörden herauskristallisiert. Dabei schneiden Österreichs Behörden nur mäßig ab, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Rechnungshofes (RH) hervorgeht. Besonders betrifft das das Justizministerium: Dieses "befand sich bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität noch im Anfangsstadium", heißt es in dem Bericht.