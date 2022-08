Golf Straka bei PGA-Play-off-Turnier auf Endrang 28 verbessert

Kein guter Auftakt für Straka Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

G olfer Sepp Straka hat am Schlusstag des zweiten Play-off-Turniers der PGA-Tour in Delaware einen neuerlichen Sprung bis auf Endrang 28 nach vorne gemacht. Der Österreicher verbesserte sich dank einer neuerlichen 68er-Runde. Ein Spitzenergebnis hatte der vor einer Woche in Memphis zweitplatzierte Straka in Wilmington an den ersten beiden Tagen mit je 72 Schlägen vergeben. Der US-Amerikaner Patrick Cantlay verteidigte mit 270 Schlägen, zehn weniger als Straka, seinen Titel.