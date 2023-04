Golf Straka bei US-Turnier am Schlusstag verbessert

Sepp Straka verbesserte sich in San Antonio auf Endrang 22 Foto: APA/Reuters

G olfer Sepp Straka hat sich bei den Texas Open in San Antonio auch am Schlusstag um acht Positionen auf Rang 22 verbessert. Dem 29-Jährigen gelang am Sonntag mit einer 69 (drei unter Par) seine beste Runde, sein Rückstand auf Corey Conners betrug neun Schläge, der Kanadier gewann sein zweites PGA-Turnier. Der vor dem Schlusstag in Front gelegene US-Amerikaner Patrick Rodgers fiel auf Platz fünf zurück. Sein Landsmann Sam Stevens wurde mit zwei Schlägen Rückstand Zweiter.