Golf Straka dank starkem Abschluss in Illinois bei Finalturnier

Straka darf in Atlanta an den Start gehen Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

S epp Straka hat ein Ticket für das FedEx-Finalturnier der Golfprofis in Atlanta in der kommenden Woche ergattert. Dem Wiener gelang am Sonntag am Schlusstag der BMW Championship in Illinois eine 66er-Runde von vier unter Par, mit der er sich vom 43. Platz aus um sechs Positionen verbesserte. Dadurch eroberte Straka im Gesamtranking als 30. den letzten Startplatz für die hoch dotierte Tour Championship.

Nach seinen ersten Runden in Olympia Fields bei Chicago war Straka im virtuellen Ranking aus den Top-30 gerutscht, am Entscheidungstag bewies der 30-Jährige mit seiner besten Runde im Turnierverlauf aber Nervenstärke. Den Sieg holte sich der Norweger Viktor Hovland bei gesamt 17 unter Par vor dem Engländer Matt Fitzpatrick und dem US-Amerikaner Scottie Scheffler.