Golf Straka kommt beim Ryder Cup gleich im Foursome zum Einsatz

Strakas Qualitäten sind gleich am Auftakttag gefragt Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

S epp Straka kommt am Freitag gleich am ersten Tag des Golf-Ryder-Cups im Marco Simone Golf & Country Club nahe Rom zum Einsatz. Der 30-jährige Wiener trifft in der dritten Foursome-Partie (ab 08.05 Uhr) mit dem Iren Shane Lowry auf Rickie Fowler und Collin Morikawa. Die Aufstellung gaben die Teamkapitäne Luke Donald (Europa) und Zach Johnson (USA) am Donnerstagnachmittag im Rahmen einer stimmungsvollen Eröffnungsfeier vor mehr als 10.000 Zuschauern bekannt.