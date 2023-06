Lukas Nemecz hingegen gab auf der zweiten Runde des World-Tour-Turniers in Hamburg nach elf Löchern der zweiten Runde mit muskulären Problemen auf. Zu diesem Zeitpunkt lag er mit gesamt zehn über Par am Ende des Feldes. Hatte der Steirer schon am Donnerstag mit drei über Par schwach abgeschlossen, lief es für ihn tags darauf u.a. mit einem Doppel- und einem Triple-Bogey noch schlechter.