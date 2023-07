Golf Straka mit nächster starker Runde in Illinois

Straka auf Weg zu Spitzenplatz

G olf-Profi Sepp Straka mischt beim PGA-Turnier in Silvis/Illinois im Kampf um ein Topergebnis mit. Der Wiener schaffte am Samstag eine 65er-Runde (6 unter Par) und geht mit gesamt zwölf unter Par in den Schlusstag. Mit dem Gesamtscore von 201 Schlägen lag der 30-Jährige in dem dicht beieinander liegenden Feld auf Rang 14, die Führung hatte der US-Amerikaner Brendon Todd mit 197 inne.

Straka hatte am Freitag mit 63 Schlägen seine bisher tiefsten Runde auf der PGA-Tour gespielt.