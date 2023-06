Golf Straka nach gutem Finale 38. bei PGA-Turnier in Connecticut

Sepp Straka kassierte gut 83.000 Dollar Preisgeld in Cromwell Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D er österreichische Golf-Profi Sepp Straka hat das mit 20 Millionen Dollar dotierte PGA-Turnier Travelers Championship in Cromwell/Connecticut auf Rang 38 beendet. Dem 30-Jährigen gelang am Sonntag eine gute Schlussrunde, mit einer 66 bzw. gesamt 270 Schlägen (10 unter Par) verbesserte er sich noch um neun Plätze. Der Sieg samt 3,6-Mio.-Dollar-Preisgeld-Scheck ging an den US-Amerikaner Keegan Bradley (257/23 unter Par).