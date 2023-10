Straka Ryder-Cup-Sieger - Europa bezwingt USA nahe Rom

Damals hatte Bernd Wiesberger als erster Österreicher an dem Großereignis teilgenommen, bei drei Möglichkeiten aber keinen Matchsieg einfahren können. Straka, der Europas Sieg schon im Vorfeld prophezeit hatte, machte seine Sache besser. Gleich bei seinem Debüt auf dem 6.566 Meter langen Par-71-Kurs gab es im Foursome mit Shane Lowry am Freitag gegen Rickie Fowler/Collin Morikawa einen Sieg. Am Samstag folgte im selben Bewerb wieder mit Lowry gegen Max Homa/Brian Harman eine Niederlage. Im Einzel gegen Thomas zeigte er mit einem Eagle auf der 16 einen sensationellen Schlag, der US-Amerikaner setzte sich aber mit 2 auf durch.

Wieder einmal war der Heimvorteil ein wichtiger Faktor, seit 2014 ging der Titel immer an die Gastgeber. In dem Fall an die Europäer, die zu Hause eine richtige Macht sind. Seit 1993 in Birmingham gab es vor eigenem Publikum gegen die US-Golfer keine Niederlage mehr. In der ewigen Bilanz verkürzte Europa auf 15:27, zwei Mal gab es ein Remis. Erst seit 1979 ist allerdings eine gesamteuropäische Auswahl im Einsatz, die baute ihre Führung mit nun 12:9 bei einem Remis aus.

Das auch dank Erfolgsgarant Donald. Der 45-Jährige hatte schon 2004, 2006, 2010 und 2012 als Aktiver triumphiert und feierte nun eine gelungene Premiere als Teamkapitän. Die nächste Auflage 2025 geht auf dem Bethpage Black Course in Farmingdale in New York über die Bühne. Ob zum dritten Mal in Folge mit ÖGV-Beteiligung, wird die Zukunft zeigen.