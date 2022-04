Golf Straka und Woods bei Masters zurückgefallen, Scheffler voran

Führung von Scottie Scheffler schrumpft zusammen Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

G olfprofi Sepp Straka ist beim Masters in Augusta (Georgia) am Samstag nach seiner bisher schwächsten Runde zurückgefallen. Der Debütant benötigte am dritten Tag des Major-Turniers 76 Schläge und rangierte mit dem Gesamtscore von sechs über Par auf Platz 36. Tiger Woods rutschte bei seinem Comeback auf Platz 41 ab. Der US-Amerikaner Scottie Scheffler behauptete seine Spitzenposition, führt vor dem Schlusstag aber nur noch drei Schläge vor dem Australier Cameron Smith.