Straßburg EU-Parlament stimmt über strittiges EU-Naturschutzgesetz ab

Tag der Entscheidung für das neue EU-Renaturierungsgesetz Foto: APA/FRANZISKA ANNERL

D as EU-Parlament in Straßburg stimmt am Mittwoch über das weitreichende Umweltschutzgesetz zur Wiederherstellung der Natur ab. Lehnen die EU-Abgeordneten den Vorschlag wie auch schon im zuständigen Umweltausschuss ab, droht ihm das vollständige Aus. Vor allem die Europäische Volkspartei (EVP), darunter die ÖVP, stellt sich lautstark gegen das Gesetz - auch Nature Restauration Law (NRL) genannt. Sie sieht die Bedürfnisse der Bauern und die Versorgungssicherheit bedroht.

Die Fronten im EU-Parlament sind verhärtet. Während sich die EU-Abgeordneten von ÖVP und FPÖ klar gegen das sogenannte Renaturierungsgesetz positionieren, werben Sozialdemokraten, Grüne und Liberale dafür. Die Abstimmung dürfte knapp ausfallen. Tausende Wissenschafter, Umweltverbände und Großunternehmen haben für das Projekt zur Wiederherstellung der Natur plädiert. Die Befürworter sehen in dem Gesetz einen wichtigen Baustein eines unbedingt notwendigen Systemumbaus, der langfristig Natur und Ernährung gleichermaßen sichert.