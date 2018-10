Alle 5 Minuten werden Handy-Sünder am Steuer erwischt .

2017 sind 113.770 Lenker beim Handy-Telefonieren am Steuer erwischt worden. Erstmals seit dem Jahr 2011 ist damit die Zahl der Ertappten gestiegen, berichtete am Donnerstag die auf Mobilität und Transport spezialisierte Organisation VCÖ unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums. Wer mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert so schlecht wie ein Alko-Lenker mit 0,8 Promille, warnte der VCÖ.