Straßenverkehr StVO-Novelle bringt Besserungen für Fußgänger und Radfahrer

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Regierungsvorlage noch vor dem Sommer geplant Foto: APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL

D as Verkehrsministerium will mit einer umfassenden Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) den Stellenwert des Zu-Fuß-Gehens und Radfahrens erhöhen. Derzeit laufe die finale Abstimmung mit den Parlamentsklubs von ÖVP und Grünen. Die Novelle werde "deutliche Verbesserungen für Fußgängerinnen und Fußgänger, das Radfahren und der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden bringen", hieß es am Dienstag aus dem Ministerium. Details stehen noch nicht fest.