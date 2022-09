Straßenverkehrsordnung Linzer Radfahrer dürfen an erster Kreuzung bei Rot abbiegen

A n der Kreuzung Landstraße/Bürgerstraße in Linz dürfen Radfahrer künftig auch bei Rot rechts abbiegen. Grundlage ist die am Samstag in Kraft tretende Novelle der Straßenverkehrsordnung: Sie macht u.a. Rechtsabbiegen für Radler bei roter Ampel möglich, allerdings nur, wenn eine Zusatztafel angebracht ist. Diese wurde in Linz Freitagvormittag montiert. Um die 20 Linzer Kreuzungen sollen demnächst folgen, kündigte Verkehrsreferent Vbgm. Martin Hajart (ÖVP) am Freitag an.