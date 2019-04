Schaden nach Zugsunglück in Wien größer als angenommen .

Der Schaden nach dem Zugsunglück am Donnerstag auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Wien-Donaustadt mit 16 Verletzten ist größer als zunächst angenommen und beträgt nach einer ersten vorläufigen Schätzung rund zwei Millionen Euro. Das sagte ÖBB-Sprecher Daniel Pinka. In der Summe seien Schäden an der Infrastruktur und an der Garnitur inkludiert.