Fußball Streik beendet? 15 Weltmeisterinnen in Spaniens Kader

Spaniens Neo-Teamchefin Montse Tomé hat ihren ersten Kader nominiert Foto: APA/dpa/Reuters

Z ahlreiche Fußballerinnen von Weltmeister Spanien haben ihren vom Kuss-Skandal ausgelösten Länderspiel-Streik offenbar beendet. 15 Spielerinnen des Weltmeister-Teams wurden am Montag von der neuen Teamchefin Montse Tomé für die Spiele der Nations League am Freitag in Schweden sowie am Dienstag daheim gegen die Schweiz nominiert. Sie habe vor Bekanntgabe des Kaders mit den Spielerinnen gesprochen, sagte Tomé. Den Inhalt der Gespräche wolle sie aber nicht verraten.